ПЛЕЙМЕЙКЕР

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    У нас ещё есть сборная?Хорошо, что сборн...
  • ЧилиИвано
    Что футбол, что курит сосед снизу - одно дерьмо, подалее от этого. Сам не курю, Слава Богу, а побегать с мячом это в ...Хорошо, что сборн...
  • Владимир
    Он помер с развалом ссср.А какие были чемпионаты,какие имена! А сегодня я даже и игроков то не знаю...,посмотрел этот...Хорошо, что сборн...

Девон Кершоу: Потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований лыжниц

Девон Кершоу: Потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований лыжниц

Чемпион мира 2011 года, участник четырех Олимпиад, 39-летний канадский лыжник Девон Кершоу, завершивший профессиональную карьеру в 2018-м, высказался об отсутствии российских спортсменов на стартовавшем в Финляндии Кубке мира по лыжным гонкам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх