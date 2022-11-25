Девон Кершоу: Потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований лыжниц

Чемпион мира 2011 года, участник четырех Олимпиад, 39-летний канадский лыжник Девон Кершоу, завершивший профессиональную карьеру в 2018-м, высказался об отсутствии российских спортсменов на стартовавшем в Финляндии Кубке мира по лыжным гонкам.