В Санкт-Петербурге полицейские, представители Общественного совета и «Движения Первых» провели для юных спортсменов «Зарядку со стражем порядка»

В рамках общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с активистами регионального отделения «Движение Первых», при участии представителя Общественного совета при Главке - председателя Федерации школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига» Светланы Патрушевой провели для ребят из спортивно-оздоровительного лагеря «Луч» спортивные мероприятия.