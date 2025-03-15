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Царьград

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Уиткоффу пришлось ждать Путина до ночи: Спецпосланник Трампа улетел домой не с пустыми руками - Sky News

Уиткоффу пришлось ждать Путина до ночи: Спецпосланник Трампа улетел домой не с пустыми руками - Sky News

Стив Уиткофф пробыл в Москве всего около 12 часов, большую часть которых он провел в ожидании, как сообщает Sky News.

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