Центральной площадкой марафона Знание.Первые в Сибири станет Томск

Просветительский марафон Знание.Первые Российского общества «Знание» объединяет первых лиц политики, экономики, промышленности, культуры и науки с молодежью от подростков-школьников до молодых специалистов, которые ищут новые варианты для профессиональной реализации.
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