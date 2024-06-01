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Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука

ТЮМЕНЬ, 1 июн — РИА Новости. Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом президента РФ 30 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры.

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