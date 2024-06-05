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Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В нескольких областях Украины, включая Харьковскую, Кировоградскую, Николаевскую, Винницкую и Одесскую, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, была объявлена воздушная тревога.

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