Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В нескольких областях Украины, включая Харьковскую, Кировоградскую, Николаевскую, Винницкую и Одесскую, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, была объявлена воздушная тревога.
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