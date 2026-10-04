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Минобороны усилит удары по ВПК Украины после заявления Зеленского

Минобороны усилит удары по ВПК Украины после заявления Зеленского

Российские Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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