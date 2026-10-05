Посол Пономарёва: Чехия официально не осудила героизацию нацистов на Украине

Некоторые официальные лица в Чехии выражали возмущение случаями героизации пособников нацистов на Украине, однако официального осуждения со стороны Праги не последовало.
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