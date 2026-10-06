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Канье Уэст отменил Москву? Тайна исчезновения концерта в столице

В мире музыки произошло событие, которое оставило многих поклонников Канье Уэста в шоке. Американский суперзвезда, чьи концерты собирают толпы по всему миру, внезапно исчез из предварительных планов на лето 2027 года.

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