Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Микиртумов
    СПЛОШНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ БОЛТОВНЯ! ВСЁ МЕРЕЮТ НА СВОЙ ТОРГАШЕСКИЙ АРШИН - ДЛЯ НАС ЭТО ВАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НО НИКАК НЕ СДЕЛ...Россия активно ве...
  • Генрих
    Когда уже эту падаль Губерниева вообще выкинут из медийного пространства??? Скотина продажная...Дмитрий Губерниев...
  • Рамиль Странник
    русских не любить нельзя это будет большой ошибкойТрамп признался в...

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
А как оценил Исинбаеву сам Губерниев?Он от неё далеко не отстал!Как он говорил,спортсмен готовился столько лет,чтобы выступать на ОИ,поэтому можно отказаться от флага,гимна России!Кто на такое способен? Только предатель! Так что Губерниев и Исинбаева-одного поля ягода!Придёт время он своё получит!
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Этот губошлеп до каких пор будет сывветится с экрана,по лицу видно что дебил,но ошивается около спорта,гнать таких и не допускать до микрофона,
Ответить
5 час.
Генрих
Когда уже эту падаль Губерниева вообще выкинут из медийного пространства??? Скотина продажная...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх