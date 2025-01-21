Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»

виталий панов

А как оценил Исинбаеву сам Губерниев?Он от неё далеко не отстал!Как он говорил,спортсмен готовился столько лет,чтобы выступать на ОИ,поэтому можно отказаться от флага,гимна России!Кто на такое способен? Только предатель! Так что Губерниев и Исинбаева-одного поля ягода!Придёт время он своё получит!