Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины.
Комментарии
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А как оценил Исинбаеву сам Губерниев?Он от неё далеко не отстал!Как он говорил,спортсмен готовился столько лет,чтобы выступать на ОИ,поэтому можно отказаться от флага,гимна России!Кто на такое способен? Только предатель! Так что Губерниев и Исинбаева-одного поля ягода!Придёт время он своё получит!
Этот губошлеп до каких пор будет сывветится с экрана,по лицу видно что дебил,но ошивается около спорта,гнать таких и не допускать до микрофона,
Когда уже эту падаль Губерниева вообще выкинут из медийного пространства??? Скотина продажная...
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