Операция с двойным дном: Жога в прицеле. Но не сейчас? Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье рассказал, почему герой СВО Евгений Первышов оказался в "зоне особого внимания" со стороны иноагентов и какие "сюрпризы" могут поджидать ветеранов СВО, решивших стать новой политической элитой страны.