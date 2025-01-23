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Операция с двойным дном: Жога в прицеле. Но не сейчас?

Операция с двойным дном: Жога в прицеле. Но не сейчас?

Операция с двойным дном: Жога в прицеле. Но не сейчас? Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье рассказал, почему герой СВО Евгений Первышов оказался в "зоне особого внимания" со стороны иноагентов и какие "сюрпризы" могут поджидать ветеранов СВО, решивших стать новой политической элитой страны.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Писателей и бумагомарак, что пишут за деньги &quot;к ногтю&quot; только и всего, определить в иноагентов. Всего то и делов, очень быстро заткнуться!
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18 час.

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