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Не дашь денег — отзовем: екатеринбургские депутаты лишили мандатов двух коллег. Видео

Депутаты екатеринбургской городской думы приняли досрочную отставку своих коллег — единороссов Сергея Павленко и Алексея Смирнова, сообщает корреспондент URA.

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