15+ пар звездных красоток вышли в свет в одинаковых нарядах. Но каждая обыграла вещь по-своему

Для одних женщин надеть такое же платье, как у подруги или коллеги, значит сесть в лужу. А другие не видят в этом никакой трагедии, поскольку уверены: тот же самый наряд можно преподнести по-новому, экспериментируя с аксессуарами и макияжем.
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