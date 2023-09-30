15+ пар звездных красоток вышли в свет в одинаковых нарядах. Но каждая обыграла вещь по-своему

Для одних женщин надеть такое же платье, как у подруги или коллеги, значит сесть в лужу. А другие не видят в этом никакой трагедии, поскольку уверены: тот же самый наряд можно преподнести по-новому, экспериментируя с аксессуарами и макияжем.