Без изменений: Fitch сохраняет прогнозы по биржевым ценам на нефть и газ Татьяна АрестоваТекущая ситуация на рынке позволяет оставить прогнозы по мировым биржевым ценам нефти и газа неизменными, считают в Fitch Ratings.
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