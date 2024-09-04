Алена Булгакова о выборах в Курской области: «Убеждена, что все пройдет успешно»

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Во вторник, 3 сентября, в Курской области прошло заседание регионального общественного штаба, в котором приняла участие исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
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