Алена Булгакова о выборах в Курской области: «Убеждена, что все пройдет успешно»

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Во вторник, 3 сентября, в Курской области прошло заседание регионального общественного штаба, в котором приняла участие исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.