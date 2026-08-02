📷⚡️Управление закупок Минобороны Республики Корея выбрало многоцелевой робототехнический комплекс Arion-SMET компании Hanwha Aerospace для первой серийной программы.
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📷⚡️Управление закупок Минобороны Республики Корея выбрало многоцелевой робототехнический комплекс Arion-SMET компании Hanwha Aerospace для первой серийной программы.