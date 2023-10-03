Экономисты призвали россиян не ждать укрепления рубля

В ближайшие месяцы россиянам не стоит ждать нового укрепления нацвалюты. До конца 2023 года курс доллара стабилизируется и с большой долей вероятности будет находиться в коридоре 90-100 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос экономистов.