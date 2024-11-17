Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко объяснила, почему отправила дочь в психбольницу

Актриса Наталья Андрейченко, 68-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», в рамках шоу «Эксклюзив» на Первом канале, гостьей которого она стала, рассказала, почему ей пришлось отправить собственную дочь в психиатрическую больницу.