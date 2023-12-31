На 50% быстрее GeForce RTX 4060 при той же цене. Представлена Sapphire Radeon RX 6750 GRE Black Diamond с 12 ГБ памяти

Ассортимент Sapphire пополнился 3D-ускорителем Radeon RX 6750 GRE Black Diamond. Эта видеокарта в черном исполнении (на что указывает название) с немаленьким охладителем, в составе которого три больших вентилятора.
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