Больше не ест и не пьет. Состояние Светличной в психиатрической клинике стремительно ухудшается

Несколько дней назад знаменитая советская актриса Светлана Светличная была вынуждена столкнуться с серьезной проблемой со здоровьем: она перенесла инфаркт миокарда, что очень сильно отразилось на ее самочувствии.
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