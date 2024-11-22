Bandai Namco Online будет ликвидирована и поглощена материнской компанией Компания B...

Bandai Namco Online будет ликвидирована и поглощена материнской компаниейКомпания Bandai Namco Online, понесшая серьезные финансовые потери, будет ликвидирована и объединена с материнской компанией Bandai Namco, которая также будет контролировать каталог IP первойЧитать дальше → источник.