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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bandai Namco Online будет ликвидирована и поглощена материнской компанией Компания B...

Bandai Namco Online будет ликвидирована и поглощена материнской компанией Компания B...

Bandai Namco Online будет ликвидирована и поглощена материнской компаниейКомпания Bandai Namco Online, понесшая серьезные финансовые потери, будет ликвидирована и объединена с материнской компанией Bandai Namco, которая также будет контролировать каталог IP первойЧитать дальше → источник.

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