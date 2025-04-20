«Нас не отменить»: композитор Демуцкий рассказал, как Россия делает русскую культуру мировой модой

Несмотря на непростые времена, он является представителем движения против отмены русской культуры, также как Курентзис, Гарифуллина, Луганский, оскароносцы Борисов, Эдельштейн и многие другие деятели искусств, несущие нашу культуру по всему миру.
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