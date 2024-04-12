Диета «Интервальное Голодание 16/8» — Это Вредно Или Полезно?

Модные тенденции теперь есть даже в диетологии. Один из последних трендов — интервальное голодание. Мы попросили диетолога объяснить, что это такое, как влияет на организм и можно ли действительно похудеть при таком питании.
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