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Спиридонов о ЧМ-2022 по футболу: «В России позволялось все – можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а в Катаре такое делать не дадут»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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