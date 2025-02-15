Хочу спросить у украинцев. Оглядываясь назад, вам не кажется, что "Минские соглашения" были щедрым подарком? Провели бы выборы, терпели бы пару партий во главе с Захарченко и Мотороллой.
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Хочу спросить у украинцев. Оглядываясь назад, вам не кажется, что "Минские соглашения" были щедрым подарком? Провели бы выборы, терпели бы пару партий во главе с Захарченко и Мотороллой.
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