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  • Виктор Хованов
    Прибалтийские скунсы должны быть "отловлены и посажены в нашу клетку", чтобы другим было неповадно.Глава МИД Эстонии...
  • nyha
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Хочу спросить у украинцев. Оглядываясь назад, вам не кажется, что "Минские соглашения" были щедрым подарком? Провели бы выборы, терпели бы пару партий во главе с Захарченко и Мотороллой.

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