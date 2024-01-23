«Студенческий десант» высадился в Госавтоинспекции Приморского края

В преддверии Дня российского студента МВД России ежегодно проводит акцию «Студенческий десант». В рамках акции учащиеся Приморского политехнического колледжа получили уникальную возможность познакомиться с работой Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю и лично пообщаться со стражами порядка.