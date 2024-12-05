С начала года в Астрахани демонтировали почти 2800 незаконных рекламных конструкций

Работа ведется во всех районах города. «Одна из главных задач муниципалитета – поддержание порядка, и это касается не только уборки бытового мусора, но и зачистки фасадов зданий, ограждений от мусора визуального, — сообщил глава Астрахани Игорь Редькин.