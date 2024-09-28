Тайно сыграли свадьбу? Григорий Лепс проговорился, что 18-летняя Аврора стала его женой

«Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18» — эти строчки одной из песен Григория Лепса стали для него пророческими, так как в этом году стало известно, что он встречается с 18-летней Авророй Кибой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии