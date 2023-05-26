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Житель Хабаровского края получил срок за поджог деревянного дома с людьми

Житель Хабаровского края получил срок за поджог деревянного дома с людьми

В Николаевске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор 28-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство, уничтожении чужого имущества и умышленном причинении вреда здоровью.

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