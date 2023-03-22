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«Иди и смотри»: 80 лет трагедии в Хатыни

«Иди и смотри»: 80 лет трагедии в Хатыни

Белоруссия в Великой Отечественной войне потеряла каждого третьего. Гибли под бомбами и снарядами, умирали в концлагерях, отдавали жизнь на полях сражений.

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