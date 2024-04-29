Власти призывают выпускников лицеев выбрать профессию педагога

«Будь ПРО! Выбирай быть учителем!» – таков призыв президента Майи Санду, премьер-министра Дорина Речана и министра образования Дана Перчуна к учащимся двенадцатых классов, которые приняли участие в мероприятии, организованном в рамках Недели образования.