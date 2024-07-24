Трамп: Обама и Пелоси помогли вытеснить Байдена из предвыборной гонки

TASS/AP/Susan Walsh Лидеры Демократической партии вытеснили президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, и одними из влиятельных политиков, поспособствовавших этому, были экс-президент Штатов Барак Обама и член Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси.