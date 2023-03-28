Сам себе мастер
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Сам себе мастер
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Свежие комментарии
Татьяна Коняева
Молодцы! Главное,есть желание на мастерить!
Редко встретишь т...
Ингерман Ланская
нищета победит... мусорные свалки
Редко встретишь т...
Ингерман Ланская
если лопнула кожа, то это не дорогая обувь.. это дерьмо из мухосранской обувной фабрики
Незаметно починит...
Сам себе мастер
Дом/Дача
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Вышивка. Идеи для вдохновения
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