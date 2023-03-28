Сам себе мастер

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  • Татьяна Коняева
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    если лопнула кожа, то это не дорогая обувь.. это дерьмо из мухосранской обувной фабрикиНезаметно починит...

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