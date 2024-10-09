В Рязанской области изменили время комендантского часа для подростков

Запрет действует с десяти вечера до шести утра. В эти часы те, кому еще нет 18 лет, должны быть дома – или, если есть необходимость выйти, подростка должны сопровождать те, кто несет за него ответственность.
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