Инфографика: самые посещаемые сайты в мире / © visualcapitalist На инфографике, созданной специалистами портала Visualcapitalist, видно, что количество ежемесячных посещений Google превышает число заходов на следующие 10 сайтов, вместе взятых.
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