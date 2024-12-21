Ограничение действует с ноября 2023 года Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с Россией страна не планирует открывать якобы из-за нелегальных мигрантов.
Граница Финляндии с Россией продолжит оставаться закрытой
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Если б Россия реально переправила всех чебурашек в "цивилизованную Европу", пусть это будет прохладная Финляндия, я б только аплодировал. Но это всего лишь пугалка для местного населения, которое (судя по сведениям различных СМИ) несет реальные убытки: ни тебе "руссо туристо", ни "русиш вотка".
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21 час.
Александр
блин да закройте эту долбаную границу с чухляндией на всегда!!!
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1 час.
А
Александр
тогда эти суки по другому петь начнут!!!
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1 час.
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