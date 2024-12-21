Граница Финляндии с Россией продолжит оставаться закрытой

МЕ

Михаил Е

Если б Россия реально переправила всех чебурашек в "цивилизованную Европу", пусть это будет прохладная Финляндия, я б только аплодировал. Но это всего лишь пугалка для местного населения, которое (судя по сведениям различных СМИ) несет реальные убытки: ни тебе "руссо туристо", ни "русиш вотка".