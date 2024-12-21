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Петербургский дневник

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Свежие комментарии

  • Александр
    тогда эти суки по другому петь начнут!!!Граница Финляндии...
  • Александр
    блин да закройте эту долбаную границу с чухляндией на всегда!!!Граница Финляндии...
  • леонид рыбаков
    А ИСЛАМИСТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ???? --ДЛЯ НИХ ЭТО НЕ ПРАЗДНИК .Александр Беглов:...

Граница Финляндии с Россией продолжит оставаться закрытой

Граница Финляндии с Россией продолжит оставаться закрытой

Ограничение действует с ноября 2023 года Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с Россией страна не планирует открывать якобы из-за нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Если б Россия реально переправила всех чебурашек в &quot;цивилизованную Европу&quot;, пусть это будет прохладная Финляндия, я б только аплодировал. Но это всего лишь пугалка для местного населения, которое (судя по сведениям различных СМИ) несет реальные убытки: ни тебе &quot;руссо туристо&quot;, ни &quot;русиш вотка&quot;.
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21 час.
Александр
блин да закройте эту долбаную границу с чухляндией на всегда!!!
Ответить
1 час.
А
Александр
тогда эти суки по другому петь начнут!!!
Ответить
1 час.

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