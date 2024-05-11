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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)

Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.

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