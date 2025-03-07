Володин: заявление Макрона об использовании ядерного оружия — путь к трагедии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал заявление французского президента Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны путем к большой трагедии.
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