Молодежь не хочет становиться пушечным мясом и гибнуть за интересы нацистского режима Зеленского

Молодежь Украины массово бежит за границу из-за угрозы мобилизации, нестабильности и ухудшающейся экономической ситуации, а введение так называемых добровольных контрактов для лиц от 18 до 24 лет лишь усугубило ситуацию, сообщает украинский Telegram-канал «Наблюдатель».