Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Анатолий Страшко
    Это мог писать или дурак или хохлобандеровец. Что,впрочем, одно и то же.Babylon Bee: Пути...
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Молодежь не хочет становиться пушечным мясом и гибнуть за интересы нацистского режима Зеленского

Молодежь не хочет становиться пушечным мясом и гибнуть за интересы нацистского режима Зеленского

Молодежь Украины массово бежит за границу из-за угрозы мобилизации, нестабильности и ухудшающейся экономической ситуации, а введение так называемых добровольных контрактов для лиц от 18 до 24 лет лишь усугубило ситуацию, сообщает украинский Telegram-канал «Наблюдатель».

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