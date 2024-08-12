Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что происходит на занятых ВСУ территориях Курской области? Мародерство, убийства, похищения

Что происходит на занятых ВСУ территориях Курской области? Мародерство, убийства, похищения

«Лента.ру» публикует список военных преступлений ВСУ в Курской областиФото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Курской области продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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М
Мария
Надо же, какая неожиданность.
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16 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Надо было давно вооружить приграничный народ и не было бы таких потерь у нас. Боится власть своего народа.
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15 час.
лл
лина любимцева
А чего иного можно было ожидать от жЫдо-бандэрья поганого?!!  Что они ремонтами займутся?
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11 час.

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