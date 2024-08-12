Что происходит на занятых ВСУ территориях Курской области? Мародерство, убийства, похищения

«Лента.ру» публикует список военных преступлений ВСУ в Курской областиФото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Курской области продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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