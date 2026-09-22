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Калужские новости

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Калужский арбитражный суд оставил иск ООО «Пожбарьер» без движения

Калужский арбитражный суд оставил иск ООО «Пожбарьер» без движения

ООО «Пожбарьер» требует с АО «Биотех Росва» 33 млн рублей задолженности и 3 млн рублей неустойки за просрочку по договору подряда.

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