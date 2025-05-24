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Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения от SWIFT 20 банков РФ

Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения от SWIFT 20 банков РФ

Евросоюз рассматривает возможность отключения порядка 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, это делается в рамках подготовки нового, 18-го, пакета санкций против России, передает Bloomberg.

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