Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения от SWIFT 20 банков РФ

Евросоюз рассматривает возможность отключения порядка 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, это делается в рамках подготовки нового, 18-го, пакета санкций против России, передает Bloomberg.
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