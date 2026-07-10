Игорь Мартынов: Меры поддержки семей с детьми-инвалидами совершенствуются в прямом диалоге с родителями

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в рамках прошедшего в региональном парламенте 9 июля 2026 года международного круглого стола обозначил действующие в Астраханской области меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
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