Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Игорь Мартынов: Меры поддержки семей с детьми-инвалидами совершенствуются в прямом диалоге с родителями

Игорь Мартынов: Меры поддержки семей с детьми-инвалидами совершенствуются в прямом диалоге с родителями

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в рамках прошедшего в региональном парламенте 9 июля 2026 года международного круглого стола обозначил действующие в Астраханской области меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии