«Таблички стали устанавливать, когда дети начали падать в обморок»: омский СК проверяет информацию о возможном отравлении детей в Бергамакской школе Муромцевского района.
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«Таблички стали устанавливать, когда дети начали падать в обморок»: омский СК проверяет информацию о возможном отравлении детей в Бергамакской школе Муромцевского района.