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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данила Юров: «Малкин – главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его 500-й шайбе. Надеюсь, он скоро присоединится к нам»

Несколько дней назад 38-летний форвард «Питтсбурга» забросил 500-ю шайбу в НХЛ. До отъезда в Северную Америку Малкин выступал за «Металлург».

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