Врач: мороз большего всего опасен для людей с заболеваниями сердца и сосудов

Мороз негативно влияет на состояние людей, у которых есть различные сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев, передает ТАСС.
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