После серии взрывов в Воронежской области уничтожено более 15 БПЛА

Массированная атака на Воронежскую область ночью 11 января не утихает, продолжается уничтожение вражеских БПЛАМассированная атака на Воронежскую область ночью 11 января не утихает, продолжается уничтожение вражеских БПЛА: несколько их ликвидировано над областной столицей.