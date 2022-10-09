Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников спецоперации

Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников специальной военной операции. Так, по информации пресс-службы мэрии города, оставить посылку можно в восьми пунктах, расположенных по следующим адресам: В волонтерском штабе им.
Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников специальной военной операции. Так, по информации пресс-службы мэрии города, оставить посылку можно в восьми пунктах, расположенных по следующим адресам: В волонтерском штабе им.
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