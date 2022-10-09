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Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников спецоперации

Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников спецоперации

Власти Уфы обновили список пунктов приема посылок для участников специальной военной операции. Так, по информации пресс-службы мэрии города, оставить посылку можно в восьми пунктах, расположенных по следующим адресам: В волонтерском штабе им.

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