Россияне могут жить до 120 лет: мнение главного гериатра Минздрава Ольга ВайленкоС увеличением продолжительности жизни на мировой арене возрастает актуальность вопросов долголетия и поддержания высокого качества жизни для пожилых людей.
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