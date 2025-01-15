В Барнауле желаемый уровень МРОТ составляет 54 тысячи рублей

Это в 2,5 раза больше, чем в настоящее время В Барнауле желаемый уровень МРОТ (минимальный размер оплаты труда), по мнению жителей, должен составлять 54 400 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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